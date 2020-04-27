Крылов: КХЛ не должна действовать в интересах нескольких команд

Председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов высказал мнение о возможном изменении потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1,3 млрд рублей вместо ранее оговорённых 900 млн рублей.

«Для меня очень странно, что такой вопрос выносят на совет директоров за несколько дней до открытия трансферного окна. Лига уже давно приняла решение о потолке в 900 млн рублей, никаких предпосылок к его пересмотру я не вижу. Многие клубы уже проделали в этом направлении огромную подготовительную работу, выстроили свою селекционную стратегию, исходя из принятого решения», — приводит слова Крылова «Чемпионат».

Он отметил, что такое решение может пойти не на пользу имиджу лиги.

«Нельзя действовать в интересах нескольких команд из-за того, что они не могут разместить под этот потолок своих дорогостоящих игроков пятых-шестых звеньев. Они знали об этом потолке заранее, и это не повод пересматривать решение. Это неправильно. Ведь потолок в 900 млн тоже был введён не просто так. Было много обсуждений, споров, после чего приняли это решение. Считаю, что сейчас менять что-либо было бы абсолютно неправильным шагом, который навредит КХЛ», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на сезон-2020/21.