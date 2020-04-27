Крылов: КХЛ не должна действовать в интересах нескольких команд
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«Для меня очень странно, что такой вопрос выносят на совет директоров за несколько дней до открытия трансферного окна. Лига уже давно приняла решение о потолке в 900 млн рублей, никаких предпосылок к его пересмотру я не вижу. Многие клубы уже проделали в этом направлении огромную подготовительную работу, выстроили свою селекционную стратегию, исходя из принятого решения», — приводит слова Крылова «Чемпионат».
Он отметил, что такое решение может пойти не на пользу имиджу лиги.
«Нельзя действовать в интересах нескольких команд из-за того, что они не могут разместить под этот потолок своих дорогостоящих игроков пятых-шестых звеньев. Они знали об этом потолке заранее, и это не повод пересматривать решение. Это неправильно. Ведь потолок в 900 млн тоже был введён не просто так. Было много обсуждений, споров, после чего приняли это решение. Считаю, что сейчас менять что-либо было бы абсолютно неправильным шагом, который навредит КХЛ», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что совет директоров КХЛ может рассмотреть увеличение потолка зарплат на сезон-2020/21.