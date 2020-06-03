Порье: Гэтжи создаст Нурмагомедову проблемы в центре октагона

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье поделился мнением о возможном ходе поединка между его соотечественником Джастином Гэтжи и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Джастин, конечно, сильный борец, у него хороший послужной список, но борьба Хабиба — это совсем другое дело. Это не университетская борьба. Если Гэтжи сумеет удержаться вдали от сетки, Хабибу будет очень непросто повалить его в партер. А если Хабиб прижмёт его к сетке, то сделает всё, что обычно делает с соперниками. Но в центре октагона Гэтжи создаст ему проблемы», — сказал Порье в на YouTube-канале The Score MMA.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. Гэтжи завоевал право на титульный бой с россиянином, победив Тони Фергюсона в поединке за титул временного чемпиона в лёгком весе. Всего на его счету 22 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался на второй строчке рейтинга лучших бойцов UFC.