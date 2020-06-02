Брат Нурмагомедова рассказал о состояния Абдулманапа Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова.

«Точных данных у меня нет. У дядьки сейчас состояние стабильно тяжёлое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, говорят, но хороших новостей особо нет», — заявил Умар Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее глава Fight Nights Global рассказал о тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова.