Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию

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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов перенесёт операцию на плече.
Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летнему футболисту предстоит артроскопия на левом плечевом суставе. Операция состоится сегодня, 2 июня, в Германии.

Отмечается, что сроки восстановления игрока станут известны уже после оперативного лечения.

Ахметов играет за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности в его активе четыре гола и семь голевых передач в 60 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы.

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