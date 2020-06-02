Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов перенесёт операцию на плече.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летнему футболисту предстоит артроскопия на левом плечевом суставе. Операция состоится сегодня, 2 июня, в Германии.

Отмечается, что сроки восстановления игрока станут известны уже после оперативного лечения.

Ахметов играет за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности в его активе четыре гола и семь голевых передач в 60 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы.