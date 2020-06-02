Селюк: Лосюк, которого Сёмин назвал продавцом обоев, работал переводчиком

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал об Андрее Лосюке, который, по словам бывшего тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина, выполняет в клубе роль теневого спортивного директора.

«Понимаю, о ком речь. Он действительно где-то когда-то и обои продавал. Потом Лосюк представлял компанию Wyscout в Восточной Европе. Но оттуда его выгнали», — цитирует Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что Лосюк воровал в своей же компании, за что его впоследствии и уволили. По его словам, чем-то подобным Лосюк, который является главой скаутской службы, занимается и в «Локомотиве». Селюк также признался, что не удивится, если Лосюк является родственником генерального директора клуба Василия Кикнадзе. Кроме того, по словам агента, Лосюк также ранее предлагал красно-зелёным постелить поля во время президентства Ольги Смородской.

«Я общался с Кириллом Котовым, бывшим спортивным директором «Локомотива». Он сказал, что Кикнадзе с самого начала предлагал этого «скаута» Лосюка. Причём как-то по-левому. Лосюк полгода работал в «Ахмате» переводчиком, и оттуда его тоже выгнали. Я разговаривал с руководителями «Ахмата». Лосюк проявил себя очень непрофессионально… Получается, там он переводчик, тут — агроном. И отовсюду человека выгоняют. Печально», — добавил Селюк.

В недавнем интервью Сёмин, покинувший «Локомотив» после решения руководства клуба не продлевать с ним контракт, критически высказался о главе совета директоров клуба Анатолии Мещерякове и Кикнадзе.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1986 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее Селюк выразил надежду, что Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив».