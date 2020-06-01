Селюк выразил надежду, что Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив»

Известный агент Дмитрий Селюк после ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива» выразил надежду, что глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и генеральный директор красно-зелёных Василий Кикнадзе в ближайшее время уйдут в отставку.

«Надеюсь, что в ближайшее время Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив», а к руководству клубом придёт Борис Ротенберг и вернет Палыча, который сам выдвинул кандидатуру Бориса как достойного и профессионального человека», — написал Селюк в Twitter.

В недавнем интервью Сёмин, покинувший «Локомотив» после решения руководства клуба не продлевать с ним контракт, критически высказался о Мещерякове и Кикнадзе.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1986 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее экс-президент железнодорожников Николай Наумов высказался об игроках, которых Сёмин хотел пригласить в «Локомотив».