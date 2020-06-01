Наумов высказался об игроках, которых Сёмин хотел пригласить в «Локомотив»

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поддержал трансферную политику бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Наумов высказался об игроках, которых Сёмин хотел пригласить в «Локомотив»
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его мнению, тренер абсолютно прав в том, что он не должен брать в команду игроков, которых даже не видел в деле.

«Посмотрите, какие фамилии называет Сёмин: Комличенко, Ерёменко. Эти футболисты реально усилили бы «Локомотив». Может, они были дорогими. Но Комличенко вообще играет в локомотивский футбол: на острие, именно он и убегал бы от Миранчука, как хотел Сёмин», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Он отметил, что во времена его работы они с Сёминым всегда вместе решали, какие именно футболисты нужны команде.

«Юрия Павловича надо просто понимать, а здесь он мешал», — подчеркнул Наумов.

В недавнем интервью Сёмин, покинувший «Локомотив» после решения руководства клуба не продлевать с ним контракт, критически высказался о работе главы совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

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