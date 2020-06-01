В «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус

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Футболисты, тренеры и персонал московского «Спартака» сдали повторный тест на коронавирусную инфекцию.
В «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус
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Как сообщает сайт красно-белых, все анализы показали отрицательный результат.

Отмечается, что Зелимхан Бакаев, у которого была выявлена COVID-19 по итогам первого тестирования, продолжает находиться дома на карантине.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты за май на 10%.

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