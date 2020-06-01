Источник: футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты за май на 10%

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Руководство московского футбольного клуба «Спартак» договорилось с игроками команды о снижении уровня зарплаты за май на 10%.
Источник: футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплаты за май на 10%
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Об этом сообщает Telegram-канал Sport_inside.

Игроки пошли на уступки клубу, хотя изначально хотели, чтобы выплаты были полными, раз в мае возобновился тренировочный процесс. 

Генеральный директор Томас Цорн при этом предлагал сокращение зарплат на 40-50%. К своим полным окладам футболисты вернутся с июня.

В апреле «Спартак» пошёл на сокращение зарплат на 40% из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александр Ташаев вернётся из «Рубина» в «Спартак».

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