Глава Единой лиги ВТБ: говорить об увеличении числа участников сложно, сохранить бы что есть

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал мнение о возможном изменении числа участников чемпионата.
Глава Единой лиги ВТБ: говорить об увеличении числа участников сложно, сохранить бы что есть
  • РИА Новости

«Говорить об увеличении сложно — сохранить бы что есть. Пока мы все в ручном режиме в рамках одного дня. Просыпаешься, читаешь новости: какая ситуация в регионе, что будет с тем-то клубом, какие ограничения введены. Но главные новости — это о финансировании и поддержке наших команд, они все претерпевают изменения», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Он также выразил мнение, что 15 июня, когда должны быть поданы подтверждения на участие в следующем сезоне, все клубы должны понимать, какая у них будет финансовая составляющая.

«Но опять же, мы сможем сдвинуть подтверждения на незначительные сроки, чтобы клубы имели возможность собрать полный пакет документов для соответствия нашему регламенту», — добавил президент лиги.

Сезон-2019/20 был завершён досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции без определения чемпиона.

Ранее Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ не откажется от Матча звёзд — 2021.

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