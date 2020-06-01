Глава Единой лиги ВТБ: говорить об увеличении числа участников сложно, сохранить бы что есть
- РИА Новости
«Говорить об увеличении сложно — сохранить бы что есть. Пока мы все в ручном режиме в рамках одного дня. Просыпаешься, читаешь новости: какая ситуация в регионе, что будет с тем-то клубом, какие ограничения введены. Но главные новости — это о финансировании и поддержке наших команд, они все претерпевают изменения», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Он также выразил мнение, что 15 июня, когда должны быть поданы подтверждения на участие в следующем сезоне, все клубы должны понимать, какая у них будет финансовая составляющая.
«Но опять же, мы сможем сдвинуть подтверждения на незначительные сроки, чтобы клубы имели возможность собрать полный пакет документов для соответствия нашему регламенту», — добавил президент лиги.
Сезон-2019/20 был завершён досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции без определения чемпиона.
Ранее Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ не откажется от Матча звёзд — 2021.