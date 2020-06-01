Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ не откажется от Матча звёзд — 2021

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига не намерена отказываться от проведения Матча всех звёзд 2021 года из-за сложной экономической ситуации в спорте, вызванной пандемией коронавируса.
Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ не откажется от Матча звёзд — 2021
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«Это даже вызов — сделать Матч звёзд ещё более интересным. Такое мероприятие — это продвижение продукта Единой лиги ВТБ. Нашим болельщикам, телезрителям — всем эта история очень нравится. Мы, конечно, уже не сможем его провести так, как запланировали, но Матч звёзд 2021 года обязан быть креативным, идейным, красивым», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Дата и место проведения Матча всех звёзд — 2021 официально пока не объявлены.

Ранее Илона Корстин назвала возможную дату начала нового сезона Единой лиги ВТБ.

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