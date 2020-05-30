Корстин назвала возможную дату начала нового сезона Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
«Будут ли на трибунах зрители? Мы хотим начать сезон в начале октября и будем следовать рекомендациям Москвы и других городов и стран, в которых играют наши клубы», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».
Она отметила, что, по её мнению, сезон нужно начинать в привычные даты, а не откладывать на начало 2021 года.
«В нашем случае, наверное, это не вариант, потому что все соскучились по баскетболу. Мы любим наших болельщиков, но придётся перестраиваться и улучшать телевизионный продукт, делать так, чтобы по телевизору наши матчи были интересными и люди хотели их посмотреть», — добавила гендиректор лиги.
Сезон-2019/20 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, без определения чемпиона.
Ранее сообщалось, что Кайл Хайнс покинет ЦСКА.