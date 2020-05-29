Президент ЦСКА заявил, что баскетболист команды Хайнс покинет клуб

Короткая ссылка
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию, что капитан армейцев Кайл Хайнс покинет команду.
Президент ЦСКА заявил, что баскетболист команды Хайнс покинет клуб
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Должен с сожалением констатировать, что новость об уходе Кайла из ЦСКА правдива. Кайл утром позвонил мне, тренеру, многим в клубе, сообщил товарищам по команде, что ему нужен новый вызов, что он хочет сменить обстановку после семи успешных сезонов в Москве. Его контракт действовал до лета следующего года, но предполагал возможность «выхода» за фиксированную компенсацию», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».

По его словам, на данный момент согласуются все бумаги по переходу Хайнса. До этого в прессе появилась информация, что Хайнс перейдёт в «Милан».

Хайнс выступает в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. 

Ранее ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Рона Бэйкера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить