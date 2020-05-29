Президент ЦСКА заявил, что баскетболист команды Хайнс покинет клуб

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию, что капитан армейцев Кайл Хайнс покинет команду.

«Должен с сожалением констатировать, что новость об уходе Кайла из ЦСКА правдива. Кайл утром позвонил мне, тренеру, многим в клубе, сообщил товарищам по команде, что ему нужен новый вызов, что он хочет сменить обстановку после семи успешных сезонов в Москве. Его контракт действовал до лета следующего года, но предполагал возможность «выхода» за фиксированную компенсацию», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».

По его словам, на данный момент согласуются все бумаги по переходу Хайнса. До этого в прессе появилась информация, что Хайнс перейдёт в «Милан».

Хайнс выступает в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он трижды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Рона Бэйкера.