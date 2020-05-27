ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Бэйкера

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Американский защитник Рон Бэйкер покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА.
ПБК ЦСКА объявил об уходе защитника команды Бэйкера
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте клуба.

Бэйкер перешёл в стан армейцев летом 2019 года из «Вашингтон Уизардз», подписав однолетний контракт с российским клубом.

В минувшем сезоне, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, американец выступал только в Евролиге, в которой провёл 27 матчей. В среднем за игру он набирал 2,6 очка, делал 0,9 подбора и отдавал 0,9 передачи.

Ранее президент ЦСКА прокомментировал досрочное завершение сезона Евролиги.

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