Президент ЦСКА прокомментировал досрочное завершение сезона Евролиги

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Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение Евролиги досрочно завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Президент ЦСКА прокомментировал досрочное завершение сезона Евролиги
  • ©cskabasket.com

«Очень важно, что клубы пришли к консенсусу, мы остаёмся вместе в деле развития нашего соревнования. Все два месяца мы поддерживали тесный контакт с Евролигой, очень ценим усилия, которые предприняты при изучении вариантов продолжения турнира. Сложности есть у всех, в разных странах разная ситуация, и мне хочется сделать акцент на общих для всех проблемах в рамках нашего проекта», — приводит слова Ватутина РИА Новости.

Он отметил, что продолжение сезона принесло бы слишком много организационных проблем, рисков, связанных со здоровьем, общей финансовой ответственностью в случае заражения кого-то из участников, а также добавил, что Евролига поставила бы под угрозу следующий сезон, решив доигрывать нынешний.

«Перед нами стоят куда более серьёзные вызовы — турбулентность рынков, экономический кризис, вероятность проведения матчей без зрителей. Мы должны много думать над совершенствованием ТВ-картинки, над тем, как не потерять нашего зрителя. Лучше уступить в сражении, но выиграть войну», — добавил президент клуба.

Розыгрыш Евролиги сезона-2019/20 был остановлен ещё на стадии регулярного чемпионата, до завершения которого оставалось провести ещё пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее Евролига объявила о досрочном завершении сезона без определения победителя.

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