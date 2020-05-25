Евролига объявила о досрочном завершении сезона без определения победителя

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Руководство баскетбольной Евролиги объявило о досрочном завершении розыгрыша турнира, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Евролига объявила о досрочном завершении сезона без определения победителя
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Евролиги, также было принято решение о досрочном завершении розыгрыша Еврокубка. В обоих турнирах не будет определён победитель.

Отмечается, что в сезоне-2020/21, который, как планируется, должен стартовать 30 сентября (Еврокубок) и 1 октября (Евролига), примут участие те же команды, что выступали в сезоне-2019/20.

Розыгрыш Евролиги сезона-2019/20 был остановлен ещё на стадии регулярного чемпионата, до завершения которого оставалось провести ещё пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее сообщалось, что НБА ведёт переговоры о возобновлении сезона в конце июля во Флориде.

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