Евролига объявила о досрочном завершении сезона без определения победителя

Руководство баскетбольной Евролиги объявило о досрочном завершении розыгрыша турнира, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Евролиги, также было принято решение о досрочном завершении розыгрыша Еврокубка. В обоих турнирах не будет определён победитель.

Отмечается, что в сезоне-2020/21, который, как планируется, должен стартовать 30 сентября (Еврокубок) и 1 октября (Евролига), примут участие те же команды, что выступали в сезоне-2019/20.

Розыгрыш Евролиги сезона-2019/20 был остановлен ещё на стадии регулярного чемпионата, до завершения которого оставалось провести ещё пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее сообщалось, что НБА ведёт переговоры о возобновлении сезона в конце июля во Флориде.