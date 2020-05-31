Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров

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Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров
  • Reuters

«Я думаю, Сёмин точно входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю. Он, безусловно, уступает Романцеву. Романцев — вообще безоговорочно лучший российский тренер этого периода. Я уверен, что последний матч во главе «Локомотива», если не считать почётных, Сёмин уже сыграл. Я абсолютно уверен, что последний матч Сёмина-тренера — впереди», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

31 мая Юрий Сёмин покидает «Локомотив» в связи с истечением срока действия контракта. 73-летний специалист возглавлял команду с перерывами с 1986 года. Место опытного специалиста займёт 40-летний серб Марко Николич.

Ранее сообщалось, что Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями.

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