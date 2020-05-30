Макгрегор — единственный боец ММА в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор стал единственным представителем смешанных единоборств в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

Ирландский боец занял 16-е место в рейтинге. За прошедшие 12 месяцев Макгрегор в общей сложности заработал $48 млн, из которых $32 млн пришлись на призовые выплаты, остальные $16 млн — отчисления по рекламным контрактам и доходы из других источников, одним из которых является собственный бизнес — производство виски.

Единственным поединком, который ирландский боец провёл за прошедший год, стала его встреча в октагоне с Дональдом Серроне в январе, которая завершилась победой Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Гэтжи готов уйти из UFC, если победит Нурмагомедова, Макгрегора и Порье.