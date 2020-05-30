Гэтжи готов уйти из UFC, если победит Нурмагомедова, Макгрегора и Порье

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил, что перед завершением карьеры намерен одолеть чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, ирландца Конора Макгрегора и своего соотечественника Дастина Порье.

«Если бы у меня было желание, то я бы встретился с Конором в любое время, хоть сейчас. Однако существует возможность войти в историю смешанных единоборств. Я побил Тони Фергюсона, осталось победить Хабиба и Конора, это будет легендарное событие. После этого нужно разобраться с Порье, а потом убраться из UFC», — сказал Гэтжи в интервью на YouTube-канале Джо Рогана.

Он отметил, что больше всего он хочет подраться с Нурмагомедовым и Порье. По его мнению, именно эти два боя принесут ему больше всего денег.

«Бой против Конора тоже выгодный, но за победы с первыми двумя я заработаю гораздо больше», — считает Гэтжи.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. Гэтжи завоевал право на титульный бой с россиянином, победив Тони Фергюсона в поединке за титул временного чемпиона в лёгком весе. Всего на его счету 22 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести бой с победителем поединка Нурмагомедов — Гэтжи.