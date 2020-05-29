Макгрегор может провести бой с победителем поединка Нурмагомедов — Гэтжи
- Reuters
По словам главы UFC Даны Уайта, которые передаёт ESPN, он пока не разговаривал с ирландцем по поводу его следующих боев, но предпочтительным вариантом является встреча Макгрегора с победителем поединка Нурмагомедов — Гэтжи.
9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.
В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи выиграл 22 из 24 боёв, а Макгрегор — 22 из 26 поединков.
Ранее сообщалось, что Макгрегор выразил желание провести бой в среднем весе.