Гимнаст Нагорный описал свои тренировки на карантине

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о своих тренировках в условиях самоизоляции.
Гимнаст Нагорный описал свои тренировки на карантине
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«Нового ничего не придумывал, но старался обустроить дом так, чтобы получать максимум пользы от тренировок. У меня есть свои снаряды, которые делал для гимнастов и акробатов, просто забрал их себе. Поставил грибок (подготовительный снаряд к коню) и стоялки (деревянные палки, похожие на брусья)», — рассказал Нагорный в интервью RT.

По словам спортсмена, он старался воссоздать условия зала в квартире.

«Например, ставил стоялки так, чтобы можно было вместе с диваном их использовать и кидать на него ноги. Такие подготовительные элементы очень сильно мне помогли. Сейчас пришёл в зал и понял, что могу уже кое-что показывать на полноценных снарядах. Вдобавок купил себе массажёр для восстановления мышц», — пояснил Нагорный.

Ранее стало известно, что тесты российских фигуристов и гимнастов на коронавирус показали отрицательный результат.

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