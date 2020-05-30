Гимнаст Нагорный описал свои тренировки на карантине

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о своих тренировках в условиях самоизоляции.

«Нового ничего не придумывал, но старался обустроить дом так, чтобы получать максимум пользы от тренировок. У меня есть свои снаряды, которые делал для гимнастов и акробатов, просто забрал их себе. Поставил грибок (подготовительный снаряд к коню) и стоялки (деревянные палки, похожие на брусья)», — рассказал Нагорный в интервью RT.

По словам спортсмена, он старался воссоздать условия зала в квартире.

«Например, ставил стоялки так, чтобы можно было вместе с диваном их использовать и кидать на него ноги. Такие подготовительные элементы очень сильно мне помогли. Сейчас пришёл в зал и понял, что могу уже кое-что показывать на полноценных снарядах. Вдобавок купил себе массажёр для восстановления мышц», — пояснил Нагорный.

Ранее стало известно, что тесты российских фигуристов и гимнастов на коронавирус показали отрицательный результат.