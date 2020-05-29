Крылов: «Авангард» — символ Омска, он должен и будет играть в родном городе

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть» и председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов рассказал о ходе строительства новой арены команды.

«Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, а также непростую экономическую ситуацию, мы сделали всё, чтобы остаться в графике. Сложностей было очень много, но наша команда сработала чётко и слаженно: четыре экспертизы и тендер по выбору подрядчика, подготовка концессионного соглашения задержали нас ненамного. Мы понимали, что подвести Омск и болельщиков «Авангарда» нам никак нельзя», — приводит слова Крылова официальный сайт «ястребов».

Он отметил, что у клуба всего два года на строительство, в ближайшие две недели начнётся работа по обустройству площадки. По его словам, ещё нужно решить различные организационные моменты, но главное, что строительство наконец начинается.

«А значит, «Авангард» ещё на шаг ближе к своему возвращению домой. Я всегда говорил и готов повторить снова: «Авангард» — символ Омска, он должен и будет играть в родном городе, на одной из лучших хоккейных арен в России», — добавил Крылов.

«Авангард» выступал на старой «Арене Омск» с 2007 по 2018 год, пока она не была признана аварийной. На данный момент команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Ранее стал известен генеральный подрядчик строительства «Арены Омск».