Стал известен генеральный подрядчик строительства «Арены Омск»

Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» объявила о завершении второго этапа подготовки строительства «Арены Омск».

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам тендерного отбора, генподрядчиком строительства арены стал компания «Лимак», с которой уже был подписан акт о передаче строительной площадки, а все юридические процедуры, необходимые для перехода к основной фазе строительства будут завершены в течение двух недель.

Отмечается, что подготовительные работы на площадке, где будет возведена арена начнутся уже 1 июня. Строительство комплекса планируется завершить осенью 2022 года.

«Авангард» выступал на старой «Арене Омск» с 2007 по 2018 год, пока она не была признана аварийной. На данный момент команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Ранее в «Авангарде» рассказали, почему решили построить новую арену.