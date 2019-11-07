В «Авангарде» рассказали, почему решили строить новую арену

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Председатель совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангарда» Александр Крылов рассказал о планах по строительству новой ледовой арены для команды.
В «Авангарде» рассказали, почему решили строить новую арену
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«Мы успешно сдали проект на государственную экспертизу и уже к концу года надеемся получить согласование. Как мы и предполагали, в конце весны должны выйти на стройку. Нам поставлена задача, чтобы сезон-2022/23 «Авангард» начал на новой арене. Мы этой цели и придерживаемся», — приводит слова Крылова «Чемпионат».

Он также объяснил, что решение строить новую арену (вместо реконструкции старого стадиона) было принято сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, по цене это практически одинаково, как оказалось. Во-вторых, что более важно, если бы мы делали реконструкцию, то не было бы полной уверенности, что печальная ситуация не повторится. Всё-таки новое строительство позволяет нам подойти очень качественно к выбору проектных решений и построить достойный проект, который простоит не одно десятилетие», — добавил функционер.

«Авангард» выступал на «Арене Омск» с 2007 по 2018 год, пока она не была признана аварийной. На данный момент команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Ранее «Авангард» показал, как будет выглядеть новая ледовая арена в Омске.

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