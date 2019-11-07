«Авангард» показал, как будет выглядеть новая ледовая арена в Омске

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Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» показал, как будет выглядеть новая ледовая арена команды.
«Авангард» показал, как будет выглядеть новая ледовая арена в Омске
  • © hawk.ru

Видеоролик с презентацией макета будущей арены был опубликован пресс-службой клуба в Twitter.

«Авангард» выступал на «Арене Омск» с 2007 по 2018 год, пока она не была признана аварийной. На данный момент команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео обрушения «Арены Омск».

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