«Авангард» показал, как будет выглядеть новая ледовая арена в Омске

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» показал, как будет выглядеть новая ледовая арена команды.

Видеоролик с презентацией макета будущей арены был опубликован пресс-службой клуба в Twitter.

Макет новой Арены в Омске мы покажем сегодня днём, но вы увидите его первыми. Прямо сейчас. Что скажете? Это должно быть очень круто🤘🏻



Поскорее бы! pic.twitter.com/SYQxvKwc0w — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 7 ноября 2019 г.

«Авангард» выступал на «Арене Омск» с 2007 по 2018 год, пока она не была признана аварийной. На данный момент команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео обрушения «Арены Омск».