«Авангард» показал, как будет выглядеть новая ледовая арена в Омске
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Видеоролик с презентацией макета будущей арены был опубликован пресс-службой клуба в Twitter.
Макет новой Арены в Омске мы покажем сегодня днём, но вы увидите его первыми. Прямо сейчас. Что скажете? Это должно быть очень круто🤘🏻— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 7 ноября 2019 г.
Поскорее бы! pic.twitter.com/SYQxvKwc0w
«Авангард» выступал на «Арене Омск» с 2007 по 2018 год, пока она не была признана аварийной. На данный момент команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео обрушения «Арены Омск».