Уайт намерен попасть на бой Тайсона, даже если он будет без зрителей

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о намерении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона вернуться на ринг.

«Изначально я говорил, что не хочу, чтобы Майк снова боксировал. Я даже сделал ему шоу на ТВ, чтобы он подальше держался от ринга. Но он взрослый человек и потому может заниматься чем угодно. Он мощный, взрывной и в прекрасной форме. Слышал, они запланировали что-то большое. Он намерен вернуться. Мы говорили об этом, и он сказал: «Слушай, я чувствую этот жар внутри, я снова хочу боксировать». Я полностью его поддерживаю. Я буду там, абсолютно точно. Если присутствие зрителей будет запрещено — плевать. Я найду способ попасть на этот бой», — приводит слова Уайта ESPN.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона.