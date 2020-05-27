Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона
- Reuters
«Скажите, со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон? Шестью? Тремя? Назовите их. И не говорите ничего про Майкла Спинкса, который пришёл из первого тяжёлого веса, и про Ларри Холмса, который тогда уже прошёл свой пик», — сказал Уайлдер во время эфира в своём Instagram.
Он отметил, что из топовых боксёров Тайсон дрался только с Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом и проиграл им обоим.
«Холифилду — дважды! Так о чём, чёрт возьми, тут говорить? А все остальные были чертовски напуганы, и их нет в Зале славы», — добавил Уайлдер.
53-летний Тайсон объявил о намерении вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках. Он был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.
Ранее Эвандер Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ во время их поединка в 1997 году.