Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поставил под сомнение значимость достижений бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.
Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона
  • Reuters

«Скажите, со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон? Шестью? Тремя? Назовите их. И не говорите ничего про Майкла Спинкса, который пришёл из первого тяжёлого веса, и про Ларри Холмса, который тогда уже прошёл свой пик», — сказал Уайлдер во время эфира в своём Instagram.

Он отметил, что из топовых боксёров Тайсон дрался только с Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом и проиграл им обоим.

«Холифилду — дважды! Так о чём, чёрт возьми, тут говорить? А все остальные были чертовски напуганы, и их нет в Зале славы», — добавил Уайлдер.

53-летний Тайсон объявил о намерении вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках. Он был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.

Ранее Эвандер Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ во время их поединка в 1997 году.

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