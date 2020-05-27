Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поставил под сомнение значимость достижений бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.

«Скажите, со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон? Шестью? Тремя? Назовите их. И не говорите ничего про Майкла Спинкса, который пришёл из первого тяжёлого веса, и про Ларри Холмса, который тогда уже прошёл свой пик», — сказал Уайлдер во время эфира в своём Instagram.

Он отметил, что из топовых боксёров Тайсон дрался только с Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом и проиграл им обоим.

«Холифилду — дважды! Так о чём, чёрт возьми, тут говорить? А все остальные были чертовски напуганы, и их нет в Зале славы», — добавил Уайлдер.

53-летний Тайсон объявил о намерении вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках. Он был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.

Ранее Эвандер Холифилд признался, что хотел укусить Тайсона в ответ во время их поединка в 1997 году.