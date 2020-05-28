Чемпион мира 2014 года Плотников перешёл в «Металлург»

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Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обменял форвардов Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, а также защитника Савелия Ольшанского на нападающего хабаровского «Амура» Сергея Плотникова.
Чемпион мира 2014 года Плотников перешёл в «Металлург»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, «Амур» также получил за игрока права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова. Кроме того, «Металлург» выплатил денежную компенсацию.

Плотников перешёл в «Амур» из петербургского СКА 16 мая. Таким образом, он был игроком дальневосточной команды меньше месяца.

Плотников является чемпионом мира в составе сборной России 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Металлург» продлит контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Мозякиным.

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