Чемпион мира 2014 года Плотников перешёл в «Металлург»

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обменял форвардов Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, а также защитника Савелия Ольшанского на нападающего хабаровского «Амура» Сергея Плотникова.

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, «Амур» также получил за игрока права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова. Кроме того, «Металлург» выплатил денежную компенсацию.

Плотников перешёл в «Амур» из петербургского СКА 16 мая. Таким образом, он был игроком дальневосточной команды меньше месяца.

Плотников является чемпионом мира в составе сборной России 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Металлург» продлит контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Мозякиным.