Чемпион мира 2014 года Плотников перешёл в «Металлург»
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте КХЛ, «Амур» также получил за игрока права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова. Кроме того, «Металлург» выплатил денежную компенсацию.
Плотников перешёл в «Амур» из петербургского СКА 16 мая. Таким образом, он был игроком дальневосточной команды меньше месяца.
Плотников является чемпионом мира в составе сборной России 2014 года.
Ранее сообщалось, что «Металлург» продлит контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Мозякиным.