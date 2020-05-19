«Металлург» продлит контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Мозякиным

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Первый вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков объявил, что контракт с нападающим команды Сергеем Мозякиным будет продлён на один год.
«Металлург» продлит контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Мозякиным
  • РИА Новости

«Понимание, что контракт будет подписан, есть. Остались технические нюансы. Соглашение будет однолетним», — цитирует Ласькова РИА Новости.

Мозякин выступает за клуб с 2011 года. С тех пор он дважды становился в его составе обладателем Кубка Гагарина. 

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл 57 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 41 очко (15 шайб + 26 передач). Кроме того, он набрал 5 очков (2 + 3) в пяти матчах плей-офф.

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