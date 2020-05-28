СМИ: «Локомотив» не договорился с «Интером» о продлении аренды Жоау Мариу

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Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, арендованный у миланского «Интера», покинет российский футбольный клуб.
СМИ: «Локомотив» не договорился с «Интером» о продлении аренды Жоау Мариу
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30 июня закончится срок арендного соглашения с игроком, после чего он уйдёт из команды.

Отмечается, что железнодорожники пытались договориться с «Интером» о продлении соглашения до окончания сезона Российской премьер-лиге (РПЛ), но стороны не пришли к компромиссу. При этом выкупить Мариу «Локомотив» не может из-за его высокой цены, а именно €18 млн.

В этом сезоне Мариу провёл 15 матчей за красно-зелёных, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Ранее СМИ назвали возможную сумму трансфера футболиста «Лацио» Баделя в «Локомотив».

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