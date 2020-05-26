СМИ назвали возможную сумму трансфера футболиста «Лацио» Баделя в «Локомотив»

Сумма перехода хорватского полузащитника римского «Лацио» Милана Баделя в московский «Локомотив» может составить €3,5 млн.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, обсуждаются варианты как полноценного приобретения, так и аренды футболиста с обязательным правом выкупа. В случае трансфера €3,5 млн будут выплачены сразу, а в случае аренды платежи будут разбиты по схеме €700 тыс. + €2,8 млн. В первом случае хорват подпишет контракт по схеме «2 + 1», а во втором — после года аренды подпишет контракт на два года.

В настоящее время Бадель выступает в аренде за «Фиорентину». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А и забил один мяч.

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