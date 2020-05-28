Хуншен считает необходимым досрочно завершить сезон РПЛ

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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен заявил, что Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит досрочно завершить сезон-2019/2020.
Хуншен считает необходимым досрочно завершить сезон РПЛ
  • РИА Новости

«Мне кажется, что сезон стоит завершить сейчас. Не надо тренироваться. Нельзя при этом сказать с уверенностью, когда стоит начать готовиться к новому сезону. На данный момент мы видим большие цифры по заболевшим. Потому никто не может дать гарантий, когда станет достаточно безопасно. Если в ближайшее время число инфицированных будет  уменьшаться, а люди смогут вернуться к повседневной жизни, тогда об этом уже стоит говорить. В Китае с начала эпидемии прошло четыре месяца, но и там пока не готовы к открытию школ и торговых центров. Если я правильно всё понимаю, то в России вернуться к нормальной жизни удастся только в середине июня. Тогда надо будет посмотреть на количество заболеваний, а там уже делать и прогнозы по поводу футбола», — сказал Хуншен RT.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир возобновится 21 июня.

Ранее бывший врач «Спартака» заявил, что во время матча игроки в любом случае будут забывать о предосторожности.

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