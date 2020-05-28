Бывший врач «Спартака»: во время матча игроки в любом случае будут забывать о предосторожности

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает ряд рекомендаций по поведению игроков на поле во время пандемии коронавируса бессмысленными, поскольку футболисты в разгаре борьбы могут о них забыть.

«Мне кажется, спортсмены в любом случае будут забывать о предосторожности, так как внимание игроков сконцентрировано на происходящем. Поэтому считаю, что игрокам стоит надевать перчатки, чтобы минимизировать контакты. Понятно, что это очень тяжело, так как руки будут потеть, и человек будет ощущать себя будто в ванне», — сказал Хуншен RT.

Также бывший врач «Спартака» признался, что не знает, каким ещё образом можно уберечь футболистов от заражения во время матчей.

«Я не представляю, что ещё можно сделать. Разве только зрителей не допускать на трибуны. А на самом поле как повлиять на ситуацию? На улице человек будет следить за тем, касается ли он других людей. Но на поле мысли только о футболе. В масках и перчатках, допустим, попробуют играть, но это тяжело. Естественно, лучше лишний раз не прикасаться друг к другу, если есть возможность», — добавил Хуншен.

Ранее Хуншен рассказал об опасности переболевших коронавирусом для окружающих.