Бывший врач «Спартака»: во время матча игроки в любом случае будут забывать о предосторожности

Короткая ссылка
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает ряд рекомендаций по поведению игроков на поле во время пандемии коронавируса бессмысленными, поскольку футболисты в разгаре борьбы могут о них забыть.
Бывший врач «Спартака»: во время матча игроки в любом случае будут забывать о предосторожности
  • Reuters

«Мне кажется, спортсмены в любом случае будут забывать о предосторожности, так как внимание игроков сконцентрировано на происходящем. Поэтому считаю, что игрокам стоит надевать перчатки, чтобы минимизировать контакты. Понятно, что это очень тяжело, так как руки будут потеть, и человек будет ощущать себя будто в ванне», — сказал Хуншен RT.

Также бывший врач «Спартака» признался, что не знает, каким ещё образом можно уберечь футболистов от заражения во время матчей.

«Я не представляю, что ещё можно сделать. Разве только зрителей не допускать на трибуны. А на самом поле как повлиять на ситуацию? На улице человек будет следить за тем, касается ли он других людей. Но на поле мысли только о футболе. В масках и перчатках, допустим, попробуют играть, но это тяжело. Естественно, лучше лишний раз не прикасаться друг к другу, если есть возможность», — добавил Хуншен.

Ранее Хуншен рассказал об опасности переболевших коронавирусом для окружающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить