Хуншен рассказал об опасности переболевших коронавирусом для окружающих

Короткая ссылка
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает, что после выздоровления от коронавируса люди всё равно должны пройти карантин.
Хуншен рассказал об опасности переболевших коронавирусом для окружающих
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Объясню на примере Романа Зобнина. Раз у него найдены антитела, инфекция уже была в его организме, и тот уже справился. Но всё равно существовал риск передачи вируса, поэтому он правильно сделал, что соблюдал карантин до того, как приступил к тренировкам. Надеюсь, врачи сделали ему компьютерную томографию и убедились в полном выздоровлении», — заявил Хуншен RT.

Также бывший врач «Спартака» считает, что переболевшие коронавирусом не сумеют подойти в оптимальной форме к возобновлению чемпионата РПЛ.

«Для начала им необходимо избавиться от последствий вируса. А после им нужна минимум неделя, чтобы приступить к занятиям и вернуться в строй. И это при условии, что у человека всё отлично с иммунитетом. Тем не менее подойти к матчам 21 июня в идеальной форме после болезни ни у кого не получится», — считает врач.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22 туров из-за пандемии коронавируса.

Ранее бывший врач «Спартака» выразил сомнение в том, что РПЛ возобновится 21 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить