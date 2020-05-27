Хуншен рассказал об опасности переболевших коронавирусом для окружающих

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает, что после выздоровления от коронавируса люди всё равно должны пройти карантин.

«Объясню на примере Романа Зобнина. Раз у него найдены антитела, инфекция уже была в его организме, и тот уже справился. Но всё равно существовал риск передачи вируса, поэтому он правильно сделал, что соблюдал карантин до того, как приступил к тренировкам. Надеюсь, врачи сделали ему компьютерную томографию и убедились в полном выздоровлении», — заявил Хуншен RT.

Также бывший врач «Спартака» считает, что переболевшие коронавирусом не сумеют подойти в оптимальной форме к возобновлению чемпионата РПЛ.

«Для начала им необходимо избавиться от последствий вируса. А после им нужна минимум неделя, чтобы приступить к занятиям и вернуться в строй. И это при условии, что у человека всё отлично с иммунитетом. Тем не менее подойти к матчам 21 июня в идеальной форме после болезни ни у кого не получится», — считает врач.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22 туров из-за пандемии коронавируса.

Ранее бывший врач «Спартака» выразил сомнение в том, что РПЛ возобновится 21 июня.