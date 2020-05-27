Бывший врач «Спартака» сомневается, что РПЛ возобновится 21 июня

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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен считает, что все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) следует поместить на карантин перед возобновлением сезона.
Бывший врач «Спартака» сомневается, что РПЛ возобновится 21 июня
  • РИА Новости

«Полагаю, что РПЛ очень трудно будет возобновить сезон в установленную дату. Команды только возвращаются к тренировкам, начинают готовиться. При этом некоторые игроки болеют. Это хорошо, если человека проверили и нашли вирус, но по-хорошему все команды следует поместить на карантин. Хорошо, что запланировано провести всего восемь туров и у футболистов будет меньше возможностей травмироваться. В целом, две-три недели подготовки к первым матчам нужны обязательно, но командные кондиции будут далеки от идеала», — заявил Хуншен в интервью RT.

Возобновление чемпионата РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 21 июня.

Ранее Федун выразил готовность раздавать на входе на стадион перчатки и маски с символикой «Спартака».

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