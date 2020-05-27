Федун выразил готовность раздавать на входе на стадион перчатки и маски с символикой «Спартака»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб готов выпускать маски и перчатки со своей символикой, чтобы раздавать их болельщикам, если допустят на трибуны стадионов после возобновления сезона.
Федун выразил готовность раздавать на входе на стадион перчатки и маски с символикой «Спартака»
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Футбол без зрителей — это тренировочный турнир. Сегодня Собянин уже сказал, что начинаются послабления. Болезнь уже отступает. По своему опыту могу сказать, что больницы готовы к тому, чтобы работать с коронавирусом как со штатным ОРВИ. Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой, раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. На стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра. Понятно, что арена будет собирать 15 тысяч зрителей, а не 45 тысяч, но это поможет и избежать толкучки на выходах. Думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро или автобусе», — цитирует Федуна РБК-Спорт.

Чемпионат Российской премьер-лиги должен возобновиться 21 июня.

Ранее Самедов заявил, что не считает возобновление РПЛ рискованным для футболистов.

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