Самедов не считает возобновление РПЛ рискованным для футболистов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов оценил степень риска для футболистов при возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для самих футболистов никаких рисков не вижу. Их уже всех проверили. Если говорить о спортивном принципе, то доиграть сезон необходимо. Положительные тесты на COVID-19? Не думаю, что это страшно. Коронавирус у ребят быстро обнаружили, значит, других заражений не будет. К тому же они молодые и сильные. Другое дело, что кто-то переносит эту заразу легко, а кто-то — не очень», — заявил Самедов RT.

Также бывший футболист считает, что командам хватит времени до 21 июня, чтобы набрать форму.

«Четырёх недель тренировок командам вполне хватит, чтобы набрать форму. Месяц — это два полноценных сбора. К тому же все находятся в равных условиях. Не вижу в этом никакой проблемы», — добавил Самедов.

Ранее Самедов признался, что не очень представляет, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями.