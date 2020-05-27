Самедов: не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов оценил желание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновить чемпионат с болельщиками на трибунах.

«Пока не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями. Мы в Москве ещё даже не вышли из карантина, так о каком футболе может идти речь? Неужели будут забивать полный стадион? Исходя из того, как складывается ситуация с коронавирусом в стране на данный момент, не вижу возможности для этого. Не знаю, какое решение примет правительство. Слабо верю в то, что на российские стадионы уже летом могут пустить болельщиков», — заявил Самедов RT.

Также бывший футболист призывает обратить внимание на опыт других стран, где чемпионаты возобновляются при пустых трибунах.

«Посмотрите, во всём мире ситуация иная. Чемпионаты возобновляются, но при пустых трибунах. Болельщикам не разрешили вернуться на арены нигде. Если мы окончательно победили эту заразу, почему нет. Если же о победе говорить рано — осуществить эту идею будет тяжело. Даже если болельщикам и разрешат посещать матчи РПЛ, я на стадион в ближайшее время точно не пойду. Лучше спокойно посмотрю по телевизору», — добавил Самедов.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должен возобновиться 21 июня.

Ранее Газизов подтвердил, что РФС работает над возобновлением РПЛ со зрителями.