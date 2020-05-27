Самедов: не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов оценил желание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновить чемпионат с болельщиками на трибунах.
Самедов: не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями
  • РИА Новости

«Пока не очень представляю, как можно возобновить сезон РПЛ со зрителями. Мы в Москве ещё даже не вышли из карантина, так о каком футболе может идти речь? Неужели будут забивать полный стадион? Исходя из того, как складывается ситуация с коронавирусом в стране на данный момент, не вижу возможности для этого. Не знаю, какое решение примет правительство. Слабо верю в то, что на российские стадионы уже летом могут пустить болельщиков», — заявил Самедов RT.

Также бывший футболист призывает обратить внимание на опыт других стран, где чемпионаты возобновляются при пустых трибунах.

«Посмотрите, во всём мире ситуация иная. Чемпионаты возобновляются, но при пустых трибунах. Болельщикам не разрешили вернуться на арены нигде. Если мы окончательно победили эту заразу, почему нет. Если же о победе говорить рано — осуществить эту идею будет тяжело. Даже если болельщикам и разрешат посещать матчи РПЛ, я на стадион в ближайшее время точно не пойду. Лучше спокойно посмотрю по телевизору», — добавил Самедов.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Турнир должен возобновиться 21 июня.

Ранее Газизов подтвердил, что РФС работает над возобновлением РПЛ со зрителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить