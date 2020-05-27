Газизов подтвердил, что РФС работает над возобновлением РПЛ со зрителями

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал возможное возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями.

«Всё будет зависеть от того, разрешат ли нам открыть двери стадионов для болельщиков или нет. Всё-таки футбол со зрителями и без — абсолютно разные вещи. На исполкоме РФС клубы поднимали этот вопрос. Насколько знаю, они просили пустить на трибуны людей. РФС высказал своё видение ситуации правительству. Работа в этом направлении ведётся. Хотя это всё-таки прерогатива РФС и РПЛ. Как представитель «Уфы» буду приветствовать появление болельщиков на аренах. Но на первом месте должны стоять безопасность и здоровье людей», — заявил Газизов RT.

Также гендиректор «Уфы» оценил возможные убытки клуба в случае, если РПЛ возобновится без болельщиков.

«Что касается финансовых потерь от отсутствия болельщиков, то у нас фигурируют несколько иные суммы доходов от продажи билетов, чем у топ-клубов. Это естественно. У «Уфы» потери будут в разы меньше. Если же доиграть сезон со зрителями не выйдет, мы, скорее всего, просто подарим билеты на следующий сезон тем людям, у кого они сгорят», — добавил Газизов.

Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, должен возобновиться 21 июня.

Ранее сообщалось, что сезон РПЛ может быть доигран со зрителями.