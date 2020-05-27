СМИ: Сезон РПЛ может быть доигран со зрителями

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Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён с болельщиками на трибунах.
СМИ: Сезон РПЛ может быть доигран со зрителями
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством страны относительно возможного допуска зрителей на трибуны с условием соблюдения социального дистанцирования.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее Федун выразил надежду, что после снятия карантина зрителей пустят на стадионы.

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