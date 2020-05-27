Федун: надеюсь, после снятия карантина зрителей пустят на стадионы

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Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил надежду на возвращение зрителей на трибуны после возобновления чемпионата России по футболу.
Федун: надеюсь, после снятия карантина зрителей пустят на стадионы
  • РИА Новости

По словам функционера, проведение матчей без зрителей приведёт к значительным убыткам. Федун оценил общие потери в 1,5 млрд рублей.

«Надеюсь, будет возможность в связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учётом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо», — цитирует Федуна Sport24.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что матчи РПЛ без фанатов на трибунах будут мало кому интересны.

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