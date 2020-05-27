Федун: надеюсь, после снятия карантина зрителей пустят на стадионы

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил надежду на возвращение зрителей на трибуны после возобновления чемпионата России по футболу.

По словам функционера, проведение матчей без зрителей приведёт к значительным убыткам. Федун оценил общие потери в 1,5 млрд рублей.

«Надеюсь, будет возможность в связи с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учётом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо», — цитирует Федуна Sport24.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что матчи РПЛ без фанатов на трибунах будут мало кому интересны.