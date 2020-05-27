Гинер считает, что матчи РПЛ без фанатов на трибунах будут мало кому интересны

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Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за рассмотрение вариантов допуска болельщиков на матчи Российской премьер-лиги после её возобновления.
Гинер считает, что матчи РПЛ без фанатов на трибунах будут мало кому интересны
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По его словам, пример немецкой Бундеслиги показывает, что без зрителей зрелищность и рейтинги телетрансляций снижаются.

«С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает, что футбол в новых условиях, скорее, похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен — и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии», — приводит слова Гинера Sport24.

Ранее сообщалось, что экс-наставник молодёжной сборной России Николай Писарев высказался по поводу инцидента с игроком «Спартака» Аязом Гулиевым.

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