Абдурахимов рассказал, кого считает первым российским чемпионом UFC

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал, кого он считает первым российским чемпионом UFC — Олега Тактарова или Хабиба Нурмагомедова.

«В новой истории UFC первым российским чемпионом является Нурмагомедов. Необходимо понимать, что в 1990-е годы в промоушене были другие правила проведения шоу. Восемь человек боролись за звание победителя турнира. На одном из таких и победил Тактаров. Впоследствии UFC сильно изменился, обладатель пояса стал определяться по-другому», — рассказал Абдурахимов RT.

Он отметил, что во времена выступлений Тактарова был очень низкий уровень спортсменов.

«Выступали пожарные, работники береговой охраны. По большому счёту, туда брали всех, кто смотрелся более-менее внушительно. И когда пришли борцы с серьёзной базой типа Дэна Северна и Марка Коулмана, они стали всех ломать. Потом их сменили ещё более мастеровитые атлеты, и уровень начал быстро расти», — добавил боец.

Ранее Абдурахимов вспомнил, как в детстве брат потерял сознание после его болевого приёма.