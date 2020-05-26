Абдурахимов рассказал, кого считает первым российским чемпионом UFC

Короткая ссылка
Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал, кого он считает первым российским чемпионом UFC — Олега Тактарова или Хабиба Нурмагомедова.
Абдурахимов рассказал, кого считает первым российским чемпионом UFC
  • © Josh Hedges / Zuffa LLC
  • globallookpress.com

«В новой истории UFC первым российским чемпионом является Нурмагомедов. Необходимо понимать, что в 1990-е годы в промоушене были другие правила проведения шоу. Восемь человек боролись за звание победителя турнира. На одном из таких и победил Тактаров. Впоследствии UFC сильно изменился, обладатель пояса стал определяться по-другому», — рассказал Абдурахимов RT.

Он отметил, что во времена выступлений Тактарова был очень низкий уровень спортсменов.

«Выступали пожарные, работники береговой охраны. По большому счёту, туда брали всех, кто смотрелся более-менее внушительно. И когда пришли борцы с серьёзной базой типа Дэна Северна и Марка Коулмана, они стали всех ломать. Потом их сменили ещё более мастеровитые атлеты, и уровень начал быстро расти», — добавил боец.

Ранее Абдурахимов вспомнил, как в детстве брат потерял сознание после его болевого приёма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить