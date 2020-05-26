Абдурахимов вспомнил, как в детстве брат потерял сознание после его болевого приёма

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Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал, как в детстве победил своего брата удушающим приёмом после просмотра боёв UFC.
Абдурахимов вспомнил, как в детстве брат потерял сознание после его болевого приёма
  • © shamilabdurakhimov
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«Сам смотрю UFC со времён седьмого чемпионата. Ещё в детстве мне попала в руки кассета с записью. Кстати, именно это помогло мне одержать победу над братом. Подсмотрел на видео один удушающий приём, который до этого у нас никто не знал, и провёл брату. До этого момента он всегда бил меня, но тогда я взял верх. Брат потерял сознание. Мама испугалась, начала бить меня, кричать: «Что ты наделал?» Но потом он пришёл в себя. Думал, побьёт меня, а он засмеялся», — рассказал Абдурахимов RT.

Он отметил, что в детстве они с братом часто дрались, особенно после просмотра фильмов с боевыми искусствами.

«Бывает, посмотрим вместе фильм с Брюсом Ли или Джеки Чаном — и сразу отрабатывать друг на друге. Конечно, не всегда взрослым это нравилось, поэтому попадало от них», — добавил боец.

Ранее Абдурахимов заявил, что в Дагестане сейчас очень сложно найти спарринг-партнёров.

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