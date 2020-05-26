Абдурахимов: в Дагестане сейчас очень сложно найти спарринг-партнёров

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов объяснил, почему в настоящий момент в Дагестане тяжело найти спарринг-партнёров.

«Сегодня один не пришёл, завтра — другой. Плюс есть определённый риск для здоровья, так как не понятно, с кем они контактировали. Не всегда найдёшь человека, также соблюдающего режим самоизоляции», — заявил боец в интервью RT.

Абдурахимов отметил, что сложнее всего в этом отношении приходится тяжеловесам.

«Возможно, у представителей некоторых категорий и нет особых проблем. У того же Хабиба есть множество родственников, которые могут помочь ему в подготовке. А тяжеловесам всегда тяжело. В Дагестане их всего пять-шесть человек. На данный момент сложно сказать, как будут проходить тренировки», — добавил спортсмен.

Ранее Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане.