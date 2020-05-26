Абдурахимов: в Дагестане сейчас очень сложно найти спарринг-партнёров

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Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов объяснил, почему в настоящий момент в Дагестане тяжело найти спарринг-партнёров.
Абдурахимов: в Дагестане сейчас очень сложно найти спарринг-партнёров
  • РИА Новости

«Сегодня один не пришёл, завтра — другой. Плюс есть определённый риск для здоровья, так как не понятно, с кем они контактировали. Не всегда найдёшь человека, также соблюдающего режим самоизоляции», — заявил боец в интервью RT.

Абдурахимов отметил, что сложнее всего в этом отношении приходится тяжеловесам. 

«Возможно, у представителей некоторых категорий и нет особых проблем. У того же Хабиба есть множество родственников, которые могут помочь ему в подготовке. А тяжеловесам всегда тяжело. В Дагестане их всего пять-шесть человек. На данный момент сложно сказать, как будут проходить тренировки», — добавил спортсмен. 

Ранее Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане.

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