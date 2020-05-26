Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане.

«Если раньше у нас в каждом доме были эксперты по политике и смешанным единоборствам, то сейчас появились специалисты по медицине. Конечно, поначалу народ не верил в опасность. Кроме того, различные блогеры подливали масла в огонь, говоря, что всё это враньё, угрозы коронавируса не существует. Поэтому сейчас ситуация настолько плачевная», — заявил боец в интервью RT.

По словам Абдурахимова, сам он не заболел коронавирусом, так как с начала пандемии перешёл в режим самоизоляции.

«Закупил продуктов и практически не выходил из дома. Бывало, что с семьёй выезжали за город, где никого нет. Немного гуляли и возвращались», — добавил спортсмен.

Ранее Абдурахимов сравнил бои на острове с фильмом «Путь дракона».