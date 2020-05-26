Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане

Короткая ссылка
Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане.
Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане
  • ©пресс-служба Шамиля Абдурахимова

«Если раньше у нас в каждом доме были эксперты по политике и смешанным единоборствам, то сейчас появились специалисты по медицине. Конечно, поначалу народ не верил в опасность. Кроме того, различные блогеры подливали масла в огонь, говоря, что всё это враньё, угрозы коронавируса не существует. Поэтому сейчас ситуация настолько плачевная», — заявил боец в интервью RT.

По словам Абдурахимова, сам он не заболел коронавирусом, так как с начала пандемии перешёл в режим самоизоляции. 

«Закупил продуктов и практически не выходил из дома. Бывало, что с семьёй выезжали за город, где никого нет. Немного гуляли и возвращались», — добавил спортсмен. 

Ранее Абдурахимов сравнил бои на острове с фильмом «Путь дракона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить