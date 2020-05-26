Гимнаст Далалоян рассказал о случае с коронавирусом в «Новогорске»

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о ситуации с выявлением коронавируса в сборной России во время своего пребывания на базе «Новогорск» в апреле.

«Изначально всё было достаточно мягко. Первые три дня мы ждали результатов теста на коронавирус, ходили тренироваться в легкоатлетический комплекс. В отеле, где мы жили, питались вместе с синхронистками, «художницами». Затем нашли два положительных теста у нас — непонятно вообще, откуда они взялись, но вообще ещё же заболели люди из персонала базы», — приводит слова Далалояна ТАСС.

Он отметил, что уже вечером спортсменов, у которых не выявили заболевания, переселили в корпус для представителей зимних видов спорта.

«Предполагалось, что нас закроют на две недели без тренировок, распределят на группы по пять человек, и вот этими пятёрками мы должны были ходить питаться, гулять не дальше 50 метров от отеля. Нас переселили, но проходит буквально несколько часов — нас опять обзванивают доктора и говорят, что завтра нас всех отпускают по домам, у нас просто будет 14-дневный карантин, так как мы контактировали с заболевшими. Перед этим сбором я отправил жену с детьми к родителям в Екатеринбург, потому что ей тяжело было бы здесь без меня. И это хорошо, потому что я на самом деле немного даже испугался», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Далалоян рассчитывает продолжить карьеру до ОИ-2024.