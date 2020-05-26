Гимнаст Далалоян рассчитывает продолжить карьеру до ОИ-2024

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что нацелен продолжать спортивную карьеру вплоть до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Гимнаст Далалоян рассчитывает продолжить карьеру до ОИ-2024
  • Reuters

«Я думаю, на следующий цикл меня ещё хватит. Конечно, было бы больше уверенности, если бы нынешняя Олимпиада не перенеслась на год вперёд, сейчас уже возникают определённые сомнения. У меня часто стали возникать мысли, что ничто не вечно, как и страсть к спорту. Рано или поздно настанет момент, когда всё закончится, и я всё думаю, когда же он будет», — приводит слова Далалояна ТАСС.

24-летний гимнаст является чемпионом мира в многоборье, вольных упражнениях и командных соревнованиях. В его активе также пять золотых наград чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Далалоян пропустит сбор на «Озере Круглом» из-за проблем со здоровьем.

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