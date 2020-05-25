Далалоян пропустит сбор на «Озере Круглом» из-за проблем со здоровьем

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян пропустит первый тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое» из-за проблем со здоровьем.

«На самом деле да, не еду, мне позвонил Андрей Родионенко, он в курсе, что я сейчас прохожу лечение кисти и ноги, которое откладывал из-за подготовки к Олимпиаде. Во время карантина я созвонился с федерацией, попросил добро на то, чтобы они оплатили мне курс в частной клинике. Там есть хороший травматолог, с которым я на связи, он всегда лечил меня. В итоге я договорился с федерацией и тренерами, что пройду курс сейчас, все были за, но потом стало известно о начале сбора. Андрей Фёдорович предложил отложить лечение, что, как мне кажется, нелогично и нецелесообразно, либо закончить его и не ехать на сбор. И мы вместе решили, что лучше выбрать второй вариант», — приводит слова Далалояна ТАСС.

Он отметил, что сумеет вернуться к тренировкам не ранее чем через три недели.

«После 26 мая мне ещё через две недели нужно пройти третью процедуру, и если всё это даёт положительный результат и травматолог говорит, что лечение закончено, мы будем думать, как попасть на «Озеро Круглое». Если же их не хватит, я буду делать четвёртую и пятую процедуры, чтобы долечить до конца, потому что здоровье сейчас — самое главное. Чтобы приступить к полноценным тренировкам, нужно поправить его», — добавил 24-летний гимнаст.

Ранее сообщалось, что Нагорный планирует набрать оптимальную форму за месяц тренировок на базе «Озеро Круглое».