Гимнаст Нагорный планирует набрать оптимальную форму за месяц тренировок на базе «Озеро Круглое»

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Многократный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассчитывает набрать форму за месяц тренировок.
Гимнаст Нагорный планирует набрать оптимальную форму за месяц тренировок на базе «Озеро Круглое»
  • РИА Новости

Спортсмены сборной России должны собраться на базе «Озеро Круглое» в воскресенье вечером.

«В плане ОФП я стал намного эффективнее тренироваться в обычном зале. Любой снаряд в зале заменяет физическую нагрузку, а ОФП не заменит элементов. Но, с другой стороны, я думаю, что базовая подготовка тоже важна. Думаю, что, вернувшись в зал, мне понадобится два-три месяца, чтобы вернуться в форму», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее сообщалось, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет работать на базе в Новогорске в ближайшее время.

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