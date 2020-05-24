Гимнаст Нагорный планирует набрать оптимальную форму за месяц тренировок на базе «Озеро Круглое»

Многократный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассчитывает набрать форму за месяц тренировок.

Спортсмены сборной России должны собраться на базе «Озеро Круглое» в воскресенье вечером.

«В плане ОФП я стал намного эффективнее тренироваться в обычном зале. Любой снаряд в зале заменяет физическую нагрузку, а ОФП не заменит элементов. Но, с другой стороны, я думаю, что базовая подготовка тоже важна. Думаю, что, вернувшись в зал, мне понадобится два-три месяца, чтобы вернуться в форму», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее сообщалось, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет работать на базе в Новогорске в ближайшее время.